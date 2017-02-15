Eskişehir Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 30 eski...

Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 30 eski sağlık çalışanı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin Eskişehir, Bursa, Isparta ve Giresun'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri H.F. ile "örgüt ablaları" ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 30 sağlık çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı. 11'i doktor 30 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.