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Eskişehir Orhun Türkçüler Derneği Hocalı’yı Unutmadı

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Eskişehir Orhun Türkçüler Derneği Hocalı’yı Unutmadı
Eskişehir'de Orhun Türkçüler Derneği, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü sebebiyle bir araya gelerek yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eskişehir'de Orhun Türkçüler Derneği, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü sebebiyle bir araya gelerek yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Azerbaycan'da 25 yıl önce meydana gelen Hocalı Katliamı sebebiyle, Eskişehir Orhun Türkçüler Derneği tarafından yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Orhun Türkçüler Derneği'nin yanı sıra aralarında vatandaşların da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde toplandı. Bir süre slogan atan grup, ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Grup adına konuşma yapan Anılcan Kalkan, bundan tam 25 yıl önce 613 sivil vatandaşın Hocalı'da katledildiğini ifade etti. Kalkan, "Tarih katliam ve soykırımlarla doludur fakat çok azı bu kadar aleni şekilde, bütün insanlığın gözü önünde yapılmıştır. Lahey Savaş Suçları Mahkemesinde yargılanması gerekenler, bugün Ermenistan'da devlet görevi yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Gerçekleşen basın açıklamasında Ege Üniversitesinde şehit olan Fırat Çakıroğlu ile ilgili de konuşan Kalkan, "Bir diğer yandan meçhul bir Türk genci, üniversite hayatının son senesinde PKK'lı teröristlerce bıçaklanarak şehit edilmiştir. Meçhul diyoruz çünkü Fırat Çakıroğlu ölümünden önce de, sonra da yok sayılmıştır. Planlı şekilde öldürülmesine karşılık davasında sadece bir kişi yargılanmıştır ve bu dava da iki senedir sürmektedir. Orhun Tükçüleri olarak biliyoruz ki, şehitleri olan milletler ya yok olur, ya başka milletlere dönüşürler. Hocalıyı unutmayacağız, Çakıroğlu'nun kanını da yerde bırakmayacağız. Hürriyet, müsavat, adalet" dedi.

Gerçekleşen basın açıklamasının ardından İstiklal Marşı okuyan grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

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