Eskişehir Polisi, 13 Aylık Firari Cinayet Hükümlüsünü Parmak İzinden Yakaladı

Eskişehir'de polis ekipleri 13 aylık cezaevi firarisini parmak izinden tespit ederek yakaladı.

Eskişehir'de polis ekipleri 13 aylık cezaevi firarisini parmak izinden tespit ederek yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Kütahya karoyolunda kontrol yapan ekipler, bir aracı durdurarak inceleme yaptı. Ekipler araçta bulunan bir kişinin verdiği kimlikten şüphelenerek parmak izini aldı. Parmak izinden araç içindeki şüphelinin kimlikte yazan Bektaş Y. değil, cinayet suçundan hükümlü iken Ankara'daki bir açık cezaevinden 13 ay önce firar eden İsmail Ö. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.