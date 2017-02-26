Eskişehir Ticaret Lisesinin 75’inci Yılı Kutlandı

Eskişehir Ticaret Lisesi mezunları Derneği (TİLMED), okulun kuruluşunun 75'inci yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Eskişehir Ticaret Lisesi mezunları Derneği (TİLMED), okulun kuruluşunun 75'inci yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Eskişehir'de bir otelde Ticaret Lisesi Mezunlar Derneği tarafından organize edilen 75'inci kuruluş yılı programında, okulunun eski ve yeni mezunları bir araya geldi. Okulun kuruluş yılı programına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Eskişehir'den ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yüzlerce kişi katıldı. Programda mezunlar hasret giderirken, eski günler yad edildi. TİLMED Başkanı Mustafa Baytar, hem eski mezunları bir araya getirmek hem de eski ve yeni neslin kaynaşmasını sağlamak amacıyla toplandıklarını söyledi. Baytar, "Dernek olarak asıl amaçlarının yeni mezun olanlara iş konusunda destek olmak, ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlamak" dedi.

Eski mezunlardan Bekir Şekermen, "Uzun yıllardır görmediğimiz arkadaşlarımızla tekrar görüşme imkanımız oldu. Onlarla eski günleri yad ettik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, "Okulların geçmişi, gençlik ve öğrencilik yıllarımızın dinamizmini hatırlatıyor. O sebepten hepiniz koşa koşa buraya geliyorsunuz. Ticaret Lisesinin Eskişehir'e verdiği hizmetleri, yetiştirdiklerini bilenlerdenim" şeklinde konuştu.

Programda, okulun en eski mezununa bir şilt hediye edilirken bazı mezunlara da plaket takdim edildi.