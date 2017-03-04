Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kumru: "Ülkücüler Liderimizle Aynı Safta, Elif Gibi Dimdik Durmaktadır"

Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Kumru, azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Kumru, azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Kumru, "Ülkücüler liderimizle aynı safta, elif gibi dimdik durmaktadır. Ülkü Ocakları, kadim geleneklerimizin ve derin şanlı tarihimizin içinden süzüle süzüle gelen kendini yüce Türk milletinin kalp atışlarında bulan ve İsrafil'in Sura üfürüp dünya hayatının son bulacağı ana dek peygamberimizin emrine istinaden elindeki son fidanı dahi bu topraklara dikme kararlılığı ve azmindedir bu fidanlar bizim milletimizin devletimizin geleceği olan gençlerimizdir. Ülkü Ocakları ve bu kutlu ocağımızın mensupları Oğuz Kağan'dan bu yana koruduğumuz Türk töresini bugünde her şart ve zeminde koruyacak ve hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde başbuğumuzun açtığı yolda Genel Başkanımız sayın Olcay Kılavuz Bey'in yol başçılığında hareketin liderinin gösterdiği tüm hedeflere kararlılık ile yürüyecektir" ifadelerini kullandı.