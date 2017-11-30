Eskişehir Valiliği’nden Fetö Gözaltıları İle İlgili Açıklama

Eskişehir merkezli düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu ile ilgili Eskişehir Valiliği bir açıklama yaptı.

Eskişehir merkezli düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu ile ilgili Eskişehir Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 12 ilde toplam 66 hedefe eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Türk Hava Kuvvetleri içerisindeki yapılanmaya yönelik olarak operasyonun gerçekleştirildiğinin aktarıldığı açıklamanın devamında, "Yasadışı FETÖ/PDY terör örgütünün, Türk Hava Kuvvetleri içerisindeki illegal yapılanmasına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce 30 Kasım 2017 günü 12 ilde 66 hedefe yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; 15 subay, 44 astsubay, 2 mahrem imam olmak üzere toplam 61 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konulmuş olup, çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.