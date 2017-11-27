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Eskişehir Valiliği’nden Suriyeli Yabancılar İçin Bilet Satışı Uyarısı

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Eskişehir Valiliği’nden Suriyeli Yabancılar İçin Bilet Satışı Uyarısı
Eskişehir Valiliği, Suriyeli yabancılara yanlarında "yol izin belgeleri" olmaksızın bilet satışı yapan ve il dışına çıkarılmalarını sağlayan sorumlular...

Eskişehir Valiliği, Suriyeli yabancılara yanlarında "yol izin belgeleri" olmaksızın bilet satışı yapan ve il dışına çıkarılmalarını sağlayan sorumlular hakkında idari para cezası uygulanmasına dair bir karar yayınladı.

Yayınlanan kararda, Eskişehir sınırları içerisinde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, araç kiralama işletmeciliği gibi işlerle uğraşanlardan, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancılara yanlarında "yol izin belgeleri" olmaksızın bilet satışı yapanlar ile taşımacılık suretiyle il dışına çıkarılmalarını sağlayan sorumlular hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, 8 maddeden ibaret kararın amaç bölümünde "İlimizde yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacı ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli "Yol İzin Belgesi" bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin ve ikamet ili değişikliğinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması ile Eskişehir il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır" denildi.

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