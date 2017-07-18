  • BIST 105.972
  • Altın 140,885
  • Dolar 3,5296
  • Euro 4,0865
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 28 °C
  • Sinop 29 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 34 °C
  • Rize 31 °C
  • Trabzon 26 °C

Eskişehir Valisi Çakacak, Rektör Gündoğan’ı Ziyaret Etti

» »
Eskişehir Valisi Çakacak, Rektör Gündoğan’ı Ziyaret Etti
Eskişehir'in yeni Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Eskişehir'in yeni Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ı Rektörlük Ofisi'nde ziyaret etti.

Rektör Gündoğan ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"Sayın Valimiz Anadolu Üniversitesini ziyarete geldi. Kendisine üniversitemizi tanıtarak yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili bilgi verdik. Valimiz de önümüzdeki dönem için üniversitemizle birlikte çalışmak istediklerini bize iletti. Ayrıca Valilik olarak her türlü desteği ve katkıyı sunacaklarını da ifade etti. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak önümüzdeki dönemde Eskişehir Valiliği ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Şeref defterini imzalayan Vali Çakacak'a Rektör Gündoğan'ın hediye sunması ile ziyaret son buldu.

Eskişehir Valisi Çakacak, Rektör Gündoğan’ı Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Çakacak, Rektör Gündoğan’ı Ziyaret Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozüyük Sgm Şehit Ailelerinin Yanında18 Temmuz 2017 Salı 16:53
  • Vali Demirtaş: “Adana Tarımındaki Başarı Çıtasını Yükseklere Çıkarmayı Hedefliyoruz”18 Temmuz 2017 Salı 16:48
  • Bitlislilerden Artvin’e ‘Kardeşlik’ Gezisi18 Temmuz 2017 Salı 16:48
  • Kmü’de 15 Temmuz Anma Etkinliği18 Temmuz 2017 Salı 16:48
  • Karünder’den Hastane Açıklaması18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Kbü İle Sgk Arasında Protokol18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Ticaret Borsası’nda 15 Temmuz Şehitleri İçin Helva Dağıtıldı18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Kartepe’de Yüzler Gülüyor18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Ak Partili Açıkkapı;”millet Korkmaz, Bayrak İnmez, Vatan Bölünmez”18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Eskişehir Valisi Çakacak, Rektör Gündoğan’ı Ziyaret Etti18 Temmuz 2017 Salı 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti