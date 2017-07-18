Eskişehir Valisi Çakacak, Rektör Gündoğan’ı Ziyaret Etti

Eskişehir'in yeni Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Eskişehir'in yeni Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ı Rektörlük Ofisi'nde ziyaret etti.

Rektör Gündoğan ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"Sayın Valimiz Anadolu Üniversitesini ziyarete geldi. Kendisine üniversitemizi tanıtarak yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili bilgi verdik. Valimiz de önümüzdeki dönem için üniversitemizle birlikte çalışmak istediklerini bize iletti. Ayrıca Valilik olarak her türlü desteği ve katkıyı sunacaklarını da ifade etti. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak önümüzdeki dönemde Eskişehir Valiliği ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Şeref defterini imzalayan Vali Çakacak'a Rektör Gündoğan'ın hediye sunması ile ziyaret son buldu.