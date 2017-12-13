Eskişehir’de 19 Fetö Şüphelisi Tutuklandı

Eskişehir merkezli 12 ilde yapılan operasyon kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınan ve adliyeye...

Eskişehir merkezli 12 ilde yapılan operasyon kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 22 kişiden 19'u tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler önce Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada ifadeleri alınan 22 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 22 kişiden 19'sı tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.