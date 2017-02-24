Eskişehir’de 45 Adet Extacy Hap Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu 45 adet extacy hap ele geçirilirken, 1 uyuşturucu satıcısı da gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu 45 adet extacy hap ele geçirilirken, 1 uyuşturucu satıcısı da gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde; üç ayrı olayda, içici tabir edilen 5 şahsa uyuşturucu extacy hap sattığı tespit edilen 1 şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın ikametinde yapılan aramada ise,45 adet extacy hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı şahıs bugün adli makamlara sevk edilecek.