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Eskişehir’de 6 Polis Fetö’den Tutuklandı

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Eskişehir’de 6 Polis Fetö’den Tutuklandı
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 22 emniyet mensubundan 6'sı tutuklandı.

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 22 emniyet mensubundan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğündeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 şüpheli ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'in Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 13'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken,9'u tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartı ile serbes kalırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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