Eskişehir’de 670 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği otomobilden 670 gram toz esrar ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği otomobilden 670 gram toz esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Yolu Uygulama Noktası'nda durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobile narkotik arama köpeği Lady'nin tepki vermesi üzerine polis ekipleri detaylı arama yaptı. Arama sonucu sağ ön kapı içerisine gizlenmiş toplam 670 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobil içerisinde bulunan E.K (31) isimli şahıs gözaltına alınırken, hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan E.K., bugün adliyeye sevk edildi.