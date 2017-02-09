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Eskişehir’de Araç Sayısındaki Artış Sürüyor

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Eskişehir’de Araç Sayısındaki Artış Sürüyor
Eskişehir'de geçen yılın sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 261 bin 499 adete yükseldi

Eskişehir'de geçen yılın sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 261 bin 499 adete yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 237 adet artarak 261 bin 499 adete ulaştı. Eskişehir'deki taşıtları; 153 bin 86 adet otomobil, 41 bin 377 adet kamyonet, 28 bin 65 motosiklet, 22 bin 53 adet traktör, 10 bin 161 adet kamyon, 3 bin 492 adet minibüs, 2 bin 672 adet otobüs, 593 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eskişehir ilinde Aralık 2016 ayında 7 bin 231 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 7 bin 231 taşıt içinde otomobil 5 bin 375 adet ile ilk sırada yer aldı.

Ülkemizde, trafiğe kayıtlı araç sayısı ise Aralık 2016 ayı sonu itibarıyla 21 milyon 90 bin 424 oldu.

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