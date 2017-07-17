Eskişehir’de Avukatların Yargılandığı Fetö Davasında Karar Çıktı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 8'i...

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 8'i tutuklu, biri firari 15 sanığın davasında karar çıktı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan üçünün cezaevinde bulundukları süre göz önüne alınarak tahliyelerine hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Zehra Gürkale'nin beraatine, diğer 5 tutuksuz sanığın ise 3 yıl 9 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, firari sanığın 15 gün içerisinde adli makamlara ifade vermemesi durumunda mal varlığına tedbir konulması kararını verdi.