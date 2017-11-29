Eskişehir’de Camiler Doldu Taştı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum yıldönümü sebebiyle Çarşı Camii'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Eskişehir'de Mevlit Kandili sebebiyle vatandaşlar camilere akın etti.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum yıldönümü sebebiyle Çarşı Camii'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği program, yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Namaz sonrasında ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Cenksu Üçer vaaz verdi. Daha sonra Odunpazarı İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif, ilahiler ve kasideler okundu. Mevlit programı Odunpazarı İlçe Müftüsü Burhan Çakır tarafından edilen dua ile son buldu.