Eskişehir’de Dolandırıcılık

Eskişehir'de bir kişi, bankamatikte unuttuğu kredi kartından 400 TL parasının çekildiğini iddia etti.

Eskişehir'de bir kişi, bankamatikte unuttuğu kredi kartından 400 TL parasının çekildiğini iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, E.K. isimli şahıs, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde bulunan bir bankamatikten kredi borcuna bakmak istedi. İşlemini tamamladıktan sonra kartını bankamatikte unutup ayrılan şahıs, gün içerisinde kartını kaybettiğini fark ederek müşteri hizmetlerini arayarak iptal ettirdi. Yaptığı kontrollerden sonra kredi kartından 400 TL paranın çekilmiş olduğunu belirleyen şahıs durumu polis ekiplerine de bildirdi.

Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.