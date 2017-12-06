Eskişehir’de Ekmeğe Yapılan Zam Tartışılıyor

Eskişehir Ticaret Odası'nın (ETO) aldığı kararla 250 gram ağırlığındaki 1 liraya satılan ekmeğin fiyatına yapılan yüzde 25'lik zam çeşitli çevrelerde...

Eskişehir Ticaret Odası'nın (ETO) aldığı kararla 250 gram ağırlığındaki 1 liraya satılan ekmeğin fiyatına yapılan yüzde 25'lik zam çeşitli çevrelerde tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Zammı değerlendiren Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen de ekmeğin ham maddesi olan buğday fiyatlarında bir artış olmadığı için zammı doğru bulmadıklarını söyledi. Yüzde 25 zammın çok yüksek olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Şen, "Üretimin ham maddesi olan buğdayda bir artış yok. Tedariklerinde büyük bir oranı buğdayı çok daha düşük fiyatlara tedarik etmiş oldular. Tüketiciyi de düşünmek zorundayız. Bu toplumda, bu gemide hep beraberiz. Böyle afaki rakamları biz üretici olarak doğru bulmuyoruz. Fahiş bir artış. Yüzde 25 çok yüksek bir artış. Ham maddesinde bir artış yok. Diğer giderlerini ben bilemem ama kendim düşündüğüm zaman asgari ücretlide artış yok. Giderlerinde mi, enerjide mi artış oldu? Ne oldu da bu kadar birden zam öngörüldü ve kabul edildi?" dedi.

"Un geçen sene 60 liraydı bu sene 70-75 lira "

22 yıldır fırıncılık yapan Mehmet Akbal, geçen sene 60 lira civarında olan unun bu sene 70-75 lira olduğunu vurguladı. Maliyetlerin çok arttığını belirten Akbal, "Sadece buğdayla değil. Buğdayı ham madde olarak kullanan un fabrikaları zam yaptı. Onlarda mecburlar. En büyük onların girdileri tamam ham madde ama aynı zamanda enerji girdileri de var. İşçilik maliyetleri var. Bunlar arttığı için un fiyatları arttı. Unlarda bizim ham maddemiz. Geçen yıla göre un fiyatları minimum yüzde 20 arttı. Enerji, imalat, işçilik, yaptırımlar eskisi gibi değil. Tarım Bakanlığı sıkı denetliyor. Yaptırımlar çok fazla. Bunların hepsi maliyeti etkileyen etkenler. Dolayısıyla bu zam kaçınılmaz. Bu yüzde 25 bile iyimser rakam. Çok daha fazla arttı bizim maliyetlerimiz. Geçen sene 60 lira civarında olan unlarımız bugün 70-75 lira arasında. Buna göre siz hesap edin. Girdilerimiz ne kadar düşerse, bizde maliyetimizi ne kadar aşağıya çekersek ona göre satarız" şeklinde konuştu.

"Halkın alım gücü düşük"

Emekli maaşına verilen zammın bu şekilde gerisin geriye alındığını ifade eden bir vatandaş, "Halkın durumu ortada alım gücü biraz düşük. Zam gelmezse iyi olur. Emeklinin de durumu ortada, maaşlarında durumu ortada. Emekliye yüzde 2-3 zam veriliyor. 1 lira 25 kuruşta ekmek olursa verdiği zammı gerisin geri alıyor" diye konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tüketiciyi Destekleme Derneği (TUKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal da ekmek fiyatlarına yapılan zammın doğru olmadığı konusunda uyarılarda bulundu.