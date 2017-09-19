Eskişehir’de Fetö Soruşturmasında 15 Tutuklama

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 15 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 15 kişi tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 15 şüpheli, hastanedeki kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti. "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve aralarında memur, öğretmen, işçi ve esnafın bulunduğu 15 şahıs hakkında tutuklama kararı verildi.