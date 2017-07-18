Eskişehir’de Fetö/pdy Davası

Eskişehir'de, "ByLock" kullandığı iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eczacı ile eşinin yargılanmasına başlandı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu eczacı E.A. ile tutuksuz yargılanan eşi S.D.A. ve avukatı hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık E.A., örgütün gizli haberleşme programı "ByLock'u kullanmadığını iddia ederek beraatini istedi.
Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 12 Ekim 2017 tarihine erteledi.
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