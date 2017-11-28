Eskişehir’de Görülen Fetö Davasında Ceza Yağdı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu öğretmenlerin mahrem imam yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen 6 tutuklu 14 sanığa ceza...

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu öğretmenlerin mahrem imam yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen 6 tutuklu 14 sanığa ceza yağdı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma sonrasında, FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada karar verildi. Duruşmaya sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada söz alan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti tarafından tutuklu olarak yargılanan Ayhan Ö., Fehmi Y., İbrahim E., Ümit Ç. ve Fuat Ç.'ye 12'şer yıl hapis cezası verildi. Mustafa S.'ye 10 yıl 6 ay, Emin K.'ye ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken, Hasan T., Deniz K. ve Şükran B.'ye 6 yıl 3 ay, Abdurrahman B.'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ayrıca mahkeme heyeti Emine A.'nın dosyasını 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eşinin dosyasıyla birleştirilmesine karar verirken, tutuksuz olarak yargılanan Gülşen B. ve Yeliz U.'nun ise beraatına karar verdi.