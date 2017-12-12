Eskişehir’de Güreli Ve Ünlü Ortaklığı

Baker Tilly Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Eskişehir ofisinin faaliyete geçmesi nedeniyle "Yeni Torba Kanun ile Getirilen...

Baker Tilly Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Eskişehir ofisinin faaliyete geçmesi nedeniyle "Yeni Torba Kanun ile Getirilen Vergi Düzenlemeleri'nin İş Hayatına Getirdiği Yenilikler" konulu seminerde Eskişehirli iş adamlarıyla buluştu.

Eskişehir ofisinin faaliyete geçmesi nedeniyle bir otelde düzenlenen seminerin açılışında şirket Yönetim Kurulu Başkanı A. Hüsnü Güreli ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü açılış konuşması yaptı. Açılış konuşmasını yapan Dündar Ünlü, "Eskişehir'e daha kurumsal bir hizmet vereceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Dündar Ünlü'nün ardından sözü devralan Hüsnü Güreli ise, "Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan Eskişehir'de Dündar Ünlü ile işbirliği yapmış olmaktan dolayı mutluyuz. Türkiye'de büyük bir şirket olmak için değil milli bir şirket olmak için yola çıktık. Yaptığımız çalışmalarla gerçek ve milli bir Türk şirketi olarak çalıştık" dedi.

Öte yandan etkinliğe Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve Eskişehirli iş adamları katıldı.