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Eskişehir’de İlyas Yalçıntaş Rüzgarı

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Eskişehir’de İlyas Yalçıntaş Rüzgarı
Bir yarışmada adını duyurup, pop müziğinin yükselen isimlerinden olan İlyas Yalçıntaş, Eskişehir'e gelerek Sevgililer Günü için imza günü ve mini...

Bir yarışmada adını duyurup, pop müziğinin yükselen isimlerinden olan İlyas Yalçıntaş, Eskişehir'e gelerek Sevgililer Günü için imza günü ve mini bir konser gerçekleştirdi.

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi'nde Sevgililer Günü için yapılan organizasyona katılan İlyas Yalçıntaş, bu sefer çiftler için söyledi. "İncir" ve "İçimdeki Duman" şarkıları ile internette tıklanma rekoru kıran sanatçı, Eskişehir'de hayranlarıyla buluşarak söylediği şarkılarla kulakların pasını sildi. Bugüne kadar gerçekleştirdiği imza günlerinde on binlerce hayranıyla bir araya gelen İlyas Yalçıntaş, hem sevenlerinin sorularını yanıtladı hem de fotoğraf çektirdi.

"Eskişehir ilk girişinden beri cezbetti"

Eskişehir'e ilk defa geldiğini belirten Yalçıntaş, "Gezme fırsatım olmadı. Daha yeni geldim ama gezerim herhalde etkinlikten sonra. Gerçi yorgunlukta var. Günlerdir yollardayız. İmza günü, konserler falan zaten halimizden de belli olur. Yine gezmek istiyorum. Eskişehir çok güzeldi yani ilk girişinden beri biraz cezbetti beni mekanlar falan güzel, modern inşa edilmiş" şeklinde konuştu.

"Belki bir film projesi olabilir"

Müzik dışında başka projelerde yapacağının sinyallerini veren Yalçıntaş, "Belki bir film projesi olabilir. Oyunculuk yapmayı istiyorum. Eskiden beri kendimce yapıyordum. Okul dönemlerinde piyeslerde, tiyatrolarda görev aldım. Belki böyle bir proje olabilir. Tabi kısmet bu işler olursa olur. Çünkü onu çok bu işi gerçekten yapan, oyuncu olan arkadaşlarım var. Oyuncu değilim, ben müzisyenim. Ama olursa öyle bir şey isterim yani" dedi.

Son olarak Sevgililer Günü ile ilgili konuşan Yalçıntaş, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir günün olması güzel bir şey. Dünyada herkes birlikte hayatını birleştirmiş olan insanların özel hissettiği, iki tarafında birbirine güzellik yaptığı, bir taraf diğerine hediye almak zorunda değil, iki tarafta birbirine bir şeyler yapıyor. Güzel, özel bir gün olduğunu düşünüyorum."

Eskişehir’de İlyas Yalçıntaş Rüzgarı

Eskişehir’de İlyas Yalçıntaş Rüzgarı

Eskişehir’de İlyas Yalçıntaş Rüzgarı

Eskişehir’de İlyas Yalçıntaş Rüzgarı

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