Eskişehir’de Kapkaç Olayı

Eskişehir'de, tanımadığı bir şahsın parasını bozmak isteyen yaşlı adam, kapkaççıya 100 TL parasını kaptırdı.

Eskişehir'de, tanımadığı bir şahsın parasını bozmak isteyen yaşlı adam, kapkaççıya 100 TL parasını kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bir pasajda meydana geldi. 64 yaşındaki H.Ö. akşam saatlerinde pasaj içerisinde bulunduğu sırada, tanımadığı bir şahıs yanına geldi. H.Ö.'nün yanına gelip "nasılsın amca" diyerek bir süre muhabbet eden şahıs, 100 TL parasını bozdurması gerektiğini söyledi. Kendisinde bozuk para bulunduğunu belirten yaşlı adam, 5 adet 20 TL parasını cebinden çıkararak şahıstan da 100 TL'yi istedi. Kapkaççı genç, yaşlı adamın elinde bulunan parayı hızlı bir şekilde çekerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

H.Ö., eşkalini verdiği kapkaççıdan şikayetçi olurken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.