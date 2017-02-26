  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C

Eskişehir’de Kapkaç Olayı

» »
Eskişehir’de Kapkaç Olayı
Eskişehir'de, tanımadığı bir şahsın parasını bozmak isteyen yaşlı adam, kapkaççıya 100 TL parasını kaptırdı.

Eskişehir'de, tanımadığı bir şahsın parasını bozmak isteyen yaşlı adam, kapkaççıya 100 TL parasını kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bir pasajda meydana geldi. 64 yaşındaki H.Ö. akşam saatlerinde pasaj içerisinde bulunduğu sırada, tanımadığı bir şahıs yanına geldi. H.Ö.'nün yanına gelip "nasılsın amca" diyerek bir süre muhabbet eden şahıs, 100 TL parasını bozdurması gerektiğini söyledi. Kendisinde bozuk para bulunduğunu belirten yaşlı adam, 5 adet 20 TL parasını cebinden çıkararak şahıstan da 100 TL'yi istedi. Kapkaççı genç, yaşlı adamın elinde bulunan parayı hızlı bir şekilde çekerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

H.Ö., eşkalini verdiği kapkaççıdan şikayetçi olurken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir’de Kapkaç Olayı26 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Çocuğuna Cesedi Film Gibi İzletti26 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Hastane Ziyareti Dönüşü Kaza Yaptılar26 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Samsun’da 8 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 11:58
  • Denizli’de Otomobil Önce Araca, Sonra Direğe Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı26 Şubat 2017 Pazar 11:58
  • Polise Silah Çeken Şahıs, Kovalamaca Sonucu Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 11:53
  • İstanbul’dan Getirilen Uyuşturucu Haplarla Yakalandılar26 Şubat 2017 Pazar 11:48
  • Jandarma’dan Sahte İçki Operasyonu26 Şubat 2017 Pazar 11:23
  • Ekipler Derede Kaybolan Uğur İçin Seferber Oldu26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Esrar Suçundan Aranan Şahıs Bonzai İle Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti