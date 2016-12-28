Eskişehir’de Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle, ulaşımda yaşanan aksaklıklara meydan vermemek için ilimiz genelinde tedbir amaçlı olarak eğitime 29 Aralık Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu kapsamda kamuda çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.