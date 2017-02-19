Eskişehir’de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Eskişehir'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

Eskişehir'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Denizer Sokak'ta yaşayan S.B. (69) isimli şahıs, ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle Yunus Emre Devlet Hastanesine giden S.B.'nin karbonmonoksit gazı zehirlenmesine maruz kaldığı belirlendi. Burada tedavi altına alınan S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.