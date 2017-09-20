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Eskişehir’de Narkotik Alan Denetimi

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Eskişehir’de Narkotik Alan Denetimi
Eskişehir'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Eskişehir'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde 707 şahıs, 406 araç sorgulandı. 70 adet metruk binanın kontrol edildiği denetimde, yapılan GBT sorgularında aranması olan 4 şahıs da tespit edildi. Şahısların üzerinde yapılan incelemelerde 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ecstasy uyuşturucu hap, 0,30 gram eroin, 1,73 gram bonzai maddesi, 11,33 gram esrar ve 0,30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçlar ve plakaları üzerinde yapılan denetlemelerde 6 araç trafikten men edilerek çektirildi. Toplamda 33 araca 32 bin 86 lira trafik cezası uygulandı.

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