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Eskişehir’de Olaylı Maç

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Eskişehir’de Olaylı Maç
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Eskişehirspor-Ümraniyespor maçına, saha olayları damgasını vurdu.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Eskişehirspor-Ümraniyespor maçına, saha olayları damgasını vurdu.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eskişehirspor, sahasında taraftarıyla buluştuğu mücadelede Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Jeneratör arızası dolayısıyla 6 dakika geç başlayan mücadelede sinirler gerildi. Zaman zaman sert müdahalelerin olduğu mücadelede, 84. dakikasında sinirler bir anda gerildi. Eskişehirspor ile Ümraniyespor oyuncuları arasında gerginlik yaşandığı sırada, bir Eskişehirspor taraftarı sahaya girerek Ümraniyespor kalecisi Burak Öğür'ün yanına kadar geldi. Sahaya giren taraftarı polisler dışarı çıkardı. Bu sırada oyuncular arasındaki gerginlik de arttı. Oyunun yaklaşık 10 dakika durdurulduğu mücadelede Eskişehirspor'dan Erkan Zengin, Ümraniyespor'dan da Mehmet Sedef kırmızı kartla cezalandırıldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından da futbolcular arasındaki gerginlik bir süre devam etti.

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