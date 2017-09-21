Eskişehir’de Orman Yangını

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınamıyor.

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Danişment mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde başlayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ile İtfaiye ekiplerinin karadan yaptıkları müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in yangın alanına giderek, çalışmaları yerinde incelediği öğrenildi. Öte yandan yangına havadan müdahale edilmesi için helikopterlerin beklendiği öğrenildi.