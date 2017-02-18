Eskişehir’de "Osmanlı’nın Günümüze Mesajı" Konferansı

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneğinde, Doç. Dr. Mehmet Topal tarafından "Osmanlı'nın Günümüze Mesajı" konferansı verildi.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneğinde, Doç. Dr. Mehmet Topal tarafından "Osmanlı'nın Günümüze Mesajı" konferansı verildi.

Dernek binasında verilen konferansa, çok sayıda izleyici katıldı. Konferansın başında konuşan Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hukukçu-Psikolojik Danışman Ahmet Doğanses, "Tarih, okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir kılavuzdur. Tarihimizden alınacak çok dersler var. Tarih bilincimizi geliştirmek amacıyla derneğimizde konferanslar vermekteyiz" dedi.

Doç. Dr. Mehmet Topal, konferansta yaptığı konuşmada, "Osmanlı Devletinde yöneten ve yönetilen arasındaki ilişki bir tahakküm değil, bir sorumluluk ilişkisi şeklinde belirmiştir. Toplumda yönetici olanları yönettiklerinden sorumlu tutan bir anlayış hakimdir. Yönetimin en başındaki sultan tebaanın refahından şahsen sorumlu olduğu kanaatini taşıyor ve tebaasını kendisine Cenab-ı Hakkın bir vediası yani emaneti olarak değerlendiriyordu. Devletin kudretli olduğu dönemlerde yöneticiler, "Muhafaza-i Hukuk-ı İbadullah" ilkesiyle hareket etmişler. Yani Müslim, Gayr-i Müslim ayrımı gözetmeden Osmanlı coğrafyasında yaşayan her ferdin temel haklarının korunmasını esas almışlardır. Temel prensiplerden birisi de, "Terfih-i İbadullah'dır. Burada da ahalinin hayat standardının yükseltilmesi yönetim ilkesi olarak kabul edilmiştir. Bu düşüncelerle kurgulanan bir yönetim anlayışı, günümüz dünyası için de özlenen bir tablodur" dedi.

Konferans sonunda Dernek Başkanı Ahmet Doğanses tarafından Doç. Dr. Mehmet Topal'a plaket takdim edildi.