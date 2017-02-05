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Eskişehir’de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Eskişehir’de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Eskişehir'de baba oğul daha önce aralarında husumet bulunan iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Eskişehir'de baba oğul daha önce aralarında husumet bulunan iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Sevilli Sokak üzerinde baba Erkan C. ile oğlu Erhan C., daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Tolga S. ve Emrah S.'ye kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan Emrah S., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne Tolga S. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emrah S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olay yerinden kaçan baba ve oğlunu yakalama çalışmaları başlattı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri başlattıkları inceleme kapsamında olayda kullanılan silahtan çıkan iki boş kovanın Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştüğünü belirledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler Bom İtfaiye merdiveni ile polis ekipleri ile birlikte boş kovanları sulama kanalından çıkarttı.

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