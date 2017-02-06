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Eskişehir’de Silahlı Kavganın Şüphelileri Baba Ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi

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Eskişehir’de Silahlı Kavganın Şüphelileri Baba Ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi
Eskişehir'de aralarında husumet bulunan 2 kişiyi tabanca ile yaralayan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de aralarında husumet bulunan 2 kişiyi tabanca ile yaralayan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Yeşiltepe Mahallesi Sevilli Sokak üzerinde baba Erkan C. ile oğlu Erhan C., daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Tolga S. ve Emrah S.'ye kurşun yağdırmış, olayda yaralanan Emrah S., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne Tolga S. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilmişti.

Bozüyük ilçesinde yakalandılar

Silahla yaralama olayının gerçekleştiği yere gelen polis ekipleri şüphelilerin kimlik ve eşkallerine kısa sürede ulaştı. Beyaz bir kamyonet ile olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüpheliler Erkan C. ile oğlu Erhan C.'in şehir dışına çıkma ihtimaline karşı komşu illerdeki İl Emniyet Müdürlükleri konuyla ilgili bilgilendirdi. Baba ve oğlunun İzmit iline kaçabileceği yönündeki ihbarını değerlendiren ekipler, Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelileri kaçtıkları araç ve olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Eskişehir'e getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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