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Eskişehir’de Soba Zehirlenmesi

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Eskişehir’de Soba Zehirlenmesi
Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Emek Mahallesi Fırat Nehri Sokakta meydana geldi. Sabah saatlerinde ikamette bulundukları sırada fenalaşan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan F.E. (37), S.E. (34), N.E. (11) ve A.C. (8) hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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