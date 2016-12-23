  • BIST 77.230
  • Altın 127,795
  • Dolar 3,5089
  • Euro 3,6705
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Eskişehir’de Trafiğe Kapatılan Alanlarda Denetim

» »
Eskişehir’de Trafiğe Kapatılan Alanlarda Denetim
Eskişehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin almış olduğu kararla araç, motosiklet ve bisiklet trafiğine kapatılan cadde ve sokaklar zabıta ekipleri...

Eskişehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin almış olduğu kararla araç, motosiklet ve bisiklet trafiğine kapatılan cadde ve sokaklar zabıta ekipleri denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, bu uygulana ile yayaların caddeleri daha güvenli kullanacaklarına dikkat çekti. İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerin de trafiğe kapatılan caddelerden olduğunu belirten ekipler, "Bu kararlar, yayaların daha güvenli daha emniyetli bir şekilde tramvay güzergahını kullanmaları için alındı. Kontrolsüz olarak motosikletlerin buralara girmesi, hız yapması ve yaya olan vatandaşlarımızı tehlikeye düşürmemesi için uygulama yapıyoruz. Zaten sivil araçların yasak olan bu bölgelere girmemesi için denetimlerimiz her zaman var. Ama bu motosiklet ve bisiklet konusunda da ceza yazmadan vatandaşlara da bilgilendirme babında denetimler yapıyoruz. İkazlara uymayan, uymamakta ısrar eden araçlara cezai işlem uygulandığı zamanlar da oldu Şu anda yaptığımız denetimler cezai işlem uygulanmadan sürücüleri bilgilendirerek bu güzergahları kullanmamaları açısından yapılan bilgilendirme denetimi. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çoğu bunu bilmiyor. Bilmedikleri için de kendilerini ikaz ediyoruz" diyerek, trafik kurallarına uyulması gerektiği ifade edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta kkipleri, yapılan denetimlerin tamamen iyi niyetli yapıldığını, yayaların, bisikletlilerin ve motosikletlilerin can güvenliği açısından da gerekli olduğunu açıkladı. Aynı zamanda özellikle son zamanlarda artan bu denetimlerden vatandaşların da genel olarak memnun olduklarını belirtti. Gerekli yerlere levhaların koyulduğunu, uyarı levhalarının dikkate alınması gerektiğini ve UKOME tarafından alınan bu kararların uygulanması gerektiğini belirten ekipler, vatandaşlardan anlayışlı olmalarını beklediklerini söyledi.

Eskişehir’de Trafiğe Kapatılan Alanlarda Denetim

Eskişehir’de Trafiğe Kapatılan Alanlarda Denetim

Eskişehir’de Trafiğe Kapatılan Alanlarda Denetim

Eskişehir’de Trafiğe Kapatılan Alanlarda Denetim

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenci Otağı’nda Öğrencilere Çay Ve Çorba İkramı23 Aralık 2016 Cuma 11:33
  • Mustafakemalpaşa Karla Mücadeleye Hazır23 Aralık 2016 Cuma 11:33
  • Sime-sen’den Başsağlığı Mesajı23 Aralık 2016 Cuma 11:33
  • Bilecik Ülkü Ocakları’ndan Askerlere Destek Yürüyüşü23 Aralık 2016 Cuma 11:33
  • Afad Mahsur Kalan Araçları Kurtardı23 Aralık 2016 Cuma 11:33
  • Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nda ’15 Temmuz’ Konulu Fotoğraf Sergisi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Bilecik Sakarya Gazetesi’nden Başkan Yalçın’dan Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Öğrencilerden İzmir’deki Evliya Mezarlarına Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Halep’e Yardım23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Emet Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu’nun E-twinning Projesi Kabul Edildi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti