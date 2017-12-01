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Eskişehir’de Yangın Paniği

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Eskişehir’de Yangın Paniği
Şair Fuzuli Caddesi üzerine bulunan bir inşaattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Eskişehir'deki ufak çaplı yangın ihbarı büyük paniğe neden oldu.

Şair Fuzuli Caddesi üzerine bulunan bir inşaattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı değerlendirerek olay yerine gelen itfaiye ekipleri, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı. İnşaatta bulunan süngerlerin yakıldığı ve vatandaşların durumu yanlış anladığı ortaya çıkarken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan ufak çaplı yangının, yangın tüpleri ile itfaiye gelmeden önce söndürüldüğü öğrenildi.

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