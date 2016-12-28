Eskişehir’de Yılbaşı Öncesi Asayiş Denetimleri Arttı

Eskişehir'de yaklaşan yılbaşı ve rutin kontroller dahilinde geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

Eskişehir'de yaklaşan yılbaşı ve rutin kontroller dahilinde geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan kontrollere Asayiş ekipleri başta olmak üzere; Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerine bağlızZabıta ekipleri, Eskişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne bağlı toplamda 100'ü aşkın görevli personel katıldı. Yapılan kontrollerde alkol ruhsatı, sigara kontrolleri ve vergi denetimleri yapıldı. İşletmelerde yapılan kontrollerin ardından Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan ekipler, yılbaşı öncesi denetlemelerine devam etti.