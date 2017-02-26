Eskişehir’de Ziyaretçi Azalsa Da Talep Memnun Etti

Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ziyaretçi sayılarında azalma olmasına rağmen Eskişehir'e olan talep turizm şirketlerini memnun...

Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ziyaretçi sayılarında azalma olmasına rağmen Eskişehir'e olan talep turizm şirketlerini memnun etti.

Türkiye genelinde kış aylarının sert bir şekilde geçmesi tüm şehirlerde olduğu gibi Eskişehir'e yapılan ziyaretlerin de azalmasına neden oldu. Ziyaretçi sayısındaki düşüşe rağmen turizm şirketleri Eskişehir'e olan talepten memnun olduklarını dile getirdiler. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran turizm işletmecisi Gürsel Gedik, yerli ve yabancı turistlerin Eskişehir'e sürekli geldiğini fakat gelen kişi sayısında azalma olduğunu ifade etti. Talep konusunda İstanbul'u örnek gösteren Gedik, "Oranlama olarak bakalım. Örneğin, ocak ayında İstanbul'a giden ziyaretçi sayısı yüzde 5 ise, Eskişehir'e ocak ayında gelen ziyaretçi sayısı yüzde 10'dur. Yani elbette bütün vilayetlerde hava şartlarına göre ziyaretler azalmıştır. Ama örneğin 19 Mayıs'ın takip ettiği haftada Eskişehir'deki otellerde yer yoktu. Durmadan da oteller açılıyor. İstanbul'daki otellerin fiyatı 140-150 lira iken 70-80 liraya düştü. Eskişehir'de aynı tarzdaki otellere gidin, oradaki otel 80 liraysa Eskişehir'dekini 100 liraya alamazsınız. Şunu demek istiyorum, Eskişehir'deki ziyaretçi diğer vilayetlere giden ziyaretçilere göre daha çok. Eskişehir'e bir ziyaretçi akını var bunun nedenleri farklı. Şehrin güzelleşmesi, şehre açılan müzeler, 3'üncü üniversitenin yolda olması gibi" dedi.

"Şehir merkezini 2 günde zor bitirirler"

Eskişehir'e olan yoğun talebin sebeplerini değerlendiren Gedik, "Eskişehir'de görebileceğiniz hatta çoğu Eskişehirlinin bilmediği o kadar ilginç yerler var ki, insanlar "Aaa bu da mı vardı?" diyerek şaşırdığı yerler. İnsanlar eskiden Eskişehir'i yarım günde geziyordu ama şimdi sadece şehir merkezini 2 günde zor bitirirler. Eskişehir'de durmadan müzeler açılıyor. İnsanların gezebileceği, görebileceği, etkinliklere katılabileceği yerler açıldı. Eskişehir'de gezilecek yerler çok" şeklinde konuştu.