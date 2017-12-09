Eskişehir’deki Cinayetle İlgili 4 Kişi Tutuklandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde "alacak verecek" meselesi yüzünden çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden...

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde "alacak verecek" meselesi yüzünden çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık'ta Erbap Mahallesi Soğukpınar mevkiinde bulunan bir çiftlikte, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hayvancılık yapan Efrahim Yıldız (43), Sedat Çam (43) ve Seçkin Kantir (42), elleri bağlandıktan sonra silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü serbest bırakılırken 4 kişi de tutuklandı. Serdar S., Mustafa B., Erman Ç., Sercan A., Hakan A. Gökhan Ç, Duran B. ile Mesut K'nın emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Sercan A, Gökhan Ç, Hakan A. ile Mesut K. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Serdar S., Mustafa B., Erman Ç. ve Duran B. ise tutuklandı.