Eskişehir’deki Orman Yangınını Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan ormanlık yangınına 200 kişilik ekiple müdahale devam ederken, şu ana kadar 15 hektarlık alan kül oldu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan ormanlık yangınına 200 kişilik ekiple müdahale devam ederken, şu ana kadar 15 hektarlık alan kül oldu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Tandır ve Danişment mahalleleri yakınlarında öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Bölgeye çeşitli incelemelerde bulunmak üzere yangın alanına gelen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yanan meşe ormanının bilançosunu açıkladı.

"Şuan 10-15 hektar civarında bir alan yandı"

15 hektarlık alanın yandığını belirten Temel, "Eskişehir'imizde bir yangın başlangıcı oldu. Sarıcakaya yolu üzerinde Tandır Mahallesi'nin Danişment mevkisi civarında meşe ormanı yandı. Korkulacak bir durum yok şu aşamada, sahada yoğun bir müdahalemiz var. Genel müdürlüğümüzün ve Orman Bakanlığımızın göndermiş olduğu 4 adet helikopter var. İstanbul'dan, Balıkesir'den, Akhisar ve Bursa'dan 4 adet helikopter intikal etti. Şuan su atımına devam ediyorlar hava kararana kadar. Onun haricinde 9 tane arazörümüz bir fiil, her bir arazörzümüzde 6'şar tane yangın işçimiz de sahada müdahale ediyoruz. Sahada 6 tane dozerimiz var. Yine sahamızda 3 adet itfaiyemiz var. Bunun haricinde sahada, 15 tane pikabımız, 4 tane su tankerimiz, 200 tane teknik eleman ve işçimizle müdahale ediyoruz. Korkulacak bir durum şu aşamada yok. Sadece biraz rüzgar var. Ondan dolayı meşe ormanından çam ormanına geçişini engellemeye çalışıyoruz. Hava akşam soğuyacak, inşallah gece kontrol altına alacağız. Yarın sabah da soğutma çalışmalarına başlarız diye umuyoruz. Şuan 10-15 hektar civarında bir alan yandı. Yani 150 dönüm civarında. Tabi gerçek ölçümleri malum, yangın kontrol altına alındıktan sonra yapılacak. Genç meşe ormanı, çam ormanına şu aşamada sirayet etmedi" şeklinde konuştu.

Öte yandan yangın ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor.