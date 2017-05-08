  • BIST 94.141
  • Altın 141,157
  • Dolar 3,5618
  • Euro 3,8968
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 20 °C

Eskişehir’deki Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şahıs Yakalandı

» »
Eskişehir’deki Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şahıs Yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde 81 ilde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı eş zamanlı yapılan operasyon...

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde 81 ilde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı eş zamanlı yapılan operasyon sonucu, Eskişehir'de 10 şüpheli yakalandı.

Sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 ayrı adreste Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat birimlerinde görevli 150 personel ve Uyuşturucu Arama Köpeği Lady ile eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 317 gram bonzai ve 1 çıkı satışa hazır hale getirilmiş bonzai, 2 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 13 adet ecstasy hap ile 3 adet pompalı tüfek,1 adet tabanca ile 29 adet de fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afyonkarahisar’daki Fetö’nün ’Mahrem İmam’ Operasyonu08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:24
  • Bacağı Yürüyen Merdivene Sıkışan Çocuktan İyi Haber08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:18
  • 10 Dakikada 15 Bin Tl’lik Telefon Hırsızlığı08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:18
  • Fetö’den Tutuklanan Eski Emniyet Müdürü Kahya, İddiaları Kabul Etmedi08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:13
  • Sıla Abalay’ın Öldürüldüğü Operasyonda, Asıl Hedefin 25 Yıldır Aranan Tikko Üyesi Olduğu Ortaya Çıktı08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:58
  • Ecel Direksiyon Başında Yakaladı08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:53
  • Mersin’de 2 Bin 500 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:53
  • Kato’da 7 Terörist Öldürüldü08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:53
  • Birlikte Alkol Alan Arkadaşlar Arasında Çıkan Kavgada 1 Kişi Yaralandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:48
  • Bolu’da Fetö Şüphelisi Akademisyenlerin Yargılanmasına Başlandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti