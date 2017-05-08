Eskişehir’deki Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şahıs Yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde 81 ilde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı eş zamanlı yapılan operasyon...

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde 81 ilde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı eş zamanlı yapılan operasyon sonucu, Eskişehir'de 10 şüpheli yakalandı.

Sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 ayrı adreste Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat birimlerinde görevli 150 personel ve Uyuşturucu Arama Köpeği Lady ile eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 317 gram bonzai ve 1 çıkı satışa hazır hale getirilmiş bonzai, 2 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 13 adet ecstasy hap ile 3 adet pompalı tüfek,1 adet tabanca ile 29 adet de fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.