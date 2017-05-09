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Eskişehir’deki Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

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Eskişehir’deki Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde 81 ilde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı eş zamanlı yapılan operasyon...

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde 81 ilde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı eş zamanlı yapılan operasyon sonucu Eskişehir'de adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Önceki gün sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 ayrı adreste Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat birimlerinde görevli 150 personel ve Uyuşturucu Arama Köpeği Lady ile eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda ise, 317 gram bonzai ve 1 çıkı satışa hazır hale getirilmiş bonzai, 2 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 13 adet ecstasy hap ile 3 adet pompalı tüfek,1 adet tabanca ile 29 adet de fişek ele geçirilmişti.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve ifadeleri alınan şüphelirden 3'ü serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 sanık ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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