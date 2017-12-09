Eskişehir’den Suriye’ye 3 Tır Yardım

Hayrat İnsani Yardım Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Suriye'ye 3 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Suriye'ye 3 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Yatak, yorgan, yastık ve yünlü battaniyeden oluşan yardım malzemelerinden oluşan yardım tırları, İlahiyat Camii önünden törenle ve dualar eşliğinde uğurlandı. Gönderilen yardım tırları hakkında açıklama yapan Hayrat İnsani Yardım Derneği Eskişehir Temsilcisi Ümit Çakıroğlu, ihtiyaç sahiplerini sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş insani yardım derneği olduklarını belirterek, "Derneğimiz, yurt içinde 320, yurt dışında 15 koordinatör ile 5 kıtada 70 ülkede kurban, eğitim, Ramazan Kur'an-ı Kerim, engelliler ve sağlık konusunda hizmetlerine devam etmektedir. Biraz sonra göndereceğimiz tırların içinde Eskişehir'den Suriye İdlib ve Suriye Cerablus bölgelerine gönderilmek üzere 750 adet yatak, 780 adet yorgan, 580 adet yastık ve 100 adet yünlü battaniye bulunmaktadır. İnşallah bu tırlarımızın devamı yılbaşına kadar gelecek, 6-7 tır daha göndereceğiz. Nasip olursa perşembe günü başlayacak kampanyamız var. Dünya genelinde 1 milyon ihtiyaç sahibine 1 milyon Kur'an-ı Kerim kampanyası başlattık. Bu yıl 2017 yılında kurban faaliyetlerinde 5 kıtada 70 ülkede 23 bin hisse kurbanı 200 bin ailye toplamda 1 milyon kardeşimize ulaştırdık. Cuma günü yapmış olduğumuz basın açıklamasıyla Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını da tanımadığımızı belirtmiş olduk. Mescid-i Aksa ve Filistin için dualarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yardım tırları tekbir eşliğinde Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.