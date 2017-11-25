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Eskişehir’e Bir Spor Tesisi Daha Kazandırıldı

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Eskişehir’e Bir Spor Tesisi Daha Kazandırıldı
Tepebaşı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisi törenle hizmete açıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisi törenle hizmete açıldı.

Basketbol, voleybol sahaları, kafeterya, step, aerobik, plates ve fitnes aktivitelerinin gerçekleşeceği 6 adet salonun yer aldığı, 3 bin 200 metrekare kapalı alan, 3 bin 956 metre kare sentetik çim saha, 600 kişilik tribün, 609 metrekarelik mini sentetik çim saha ve 525 metrekarelik açık basketbol sahası ile bölgeye değer katacak tesis açıldı. Salon içerisinde yapılan açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hiç sahası olmayan bir Tepebaşı'ndan bugünlere gelindi"

Açılış öncesinde bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 2009 yılından bu yana belediyenin spora verdiği desteklerden bahsetti. Hiç halı sahası bulunmayan ilçenin bugünlerde geldiği noktayı hatırlatan Başkan Ataç, "Bundan sonra gerçekten insanımızın ihtiyacı olan spora, sosyalleşmeye, sanata, kültüre, sağlığa, eğitime daha büyük yatırımlar yapacağımızı söyledim. Bakın bugün bu tesisi açmakla birlikte bir hesap yaptık. Yaklaşık 2009'dan bu yana 35 milyonluk Tepebaşı'na spor tesisi yatırımı yapmışız. Hiç sahası olmayan bir Tepebaşı'ndan bugünlere gelindi. Bunlar nasıl oldu? Sevgili dostlarım sizler sayesinde oldu. Siz bize güvendiniz, biz de size hizmet ediyoruz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz" dedi.

"Çocuklarımıza, gençlerimize bu salonu hediye ediyoruz"

Gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için bu merkezlerin önemli olduğunu belirten Başkan Ataç, "Bakın ülke genelinde sokak suçlarının ve uyuşturucunun çok sıkıntılı günlerini yaşıyoruz. Allah, bütün çocuklarımızı gençlerimizi bundan uzak tutsun ama çocuklarımızı bundan uzak tutabilmek için çocuklarımızın gençlerimizin boş vaktini iyi değerlendirmeleri çok önemli. Şu mahalle şu anda bulunduğumuz mahalle, çok değerli Şirintepemiz. 50 bin insanımız yaşıyor ve buradaki gençlerimize çocuklarımıza ve Tepebaşı'nda yaşayan aynı şekilde çocuklarımıza, gençlerimize bu salonu hediye ediyoruz. Gelsinler, boş vakitlerinde buradaki farklı tesislerden yararlansınlar. Boş vakitlerini burada spor yaparak geçirsinler. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Şirintepesporumuz amatör küme şampiyonumuz oldu. Bu salonu ve dışarıdaki açık alanları yapmamızın bir nedeni de bu değerli kulübümüzün başarısına katkı verebilmek içindir. Şimdi bu sahaları hem onlar kullanacak ve bölgedeki bütün amatör kulüpler, okullar kullanacak. Bütün halkımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından tesisin yapımına destek veren iş adamlarına teşekkür plaketleri verildi. Eskişehir Basket Takımı'nın 4 oyuncusu yeni salonda özel bir gösteri yaparken, Tepebaşı Belediyesi Taekwondocuları salonu dolduran vatandaşlara gösteri yaptılar. Açılış kurdelesini ise çocuklar, sporcular ve vatandaşlar kesti.

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