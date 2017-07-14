Eskişehir’in En Çok Tercih Edilen Havuzu: Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu

Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu yüzmeseverler için kapılarını aralıyor.

Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu yüzmeseverler için kapılarını aralıyor. Yıl içerisindeki çeşitli eğitimlerle çalışmalılarını sürdüren Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu, yaz aylarında da düzenlediği yaz okulu eğitimleri ile çocuklara yüzme sporunu aşılamaya devam ediyor. Sadece Eskişehir'den değil çevre illerden de birçok konuğa ev sahipliği yapan yüzme havuzu; temizliği, güvenilirliği ve güler yüzlü personeliyle üniversite dışından gelen kişiler için de cazip bir tercih konumunda.

Bakım çalışmaları dışında yılın her günü açık olan Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu, 6 kulvarlı, biri küçük biri büyük olmak üzere iki havuzdan oluşuyor. Çırpınma havuzu denilen kısım ise 66 santiremetreden başlıyor ve 135 santiremeye doğru derinleşiyor. Burada verilen temel eğitimle hiç yüzme bilmeyen küçük yaş gruplarındaki kişilere basamaklar hâlinde yüzme eğitimi veriliyor. Büyük havuzda da serbest saatler ve yüzme bilmeyenlere yönelik çalışmalar düzenleniyor. Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu 365 günün 350 günü boyunca sürekli faal olan bir tesis. Sabah 7'den akşam 11'e kadar hizmete açık olan yüzme havuzu Anadolu Üniversitesi personelinin yanı sıra Eskişehir halkına da hizmet veriyor. Duruma göre değişmekle birlikte öğrencilere yönelik 12 ile 16 arasında değişen farklı gruplar bulunuyor. Bunlara ek olarak yetişme grupları, rehabilite grupları, temel eğitim ve aile grupları ile çalışmalar yürütülüyor.

Çocuklar için yaz okulu yüzme eğitimi

Çocuklar için yaz okulu yüzme eğitimi kapsamında 6 ila 17 yaşına kadar toplam 535 öğrenciye hizmet verilen Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda şu anda 12 personel görev yapıyor. Yıl boyunca hafta sonları çocuk temel eğitim grupları yer alıyor. Toplam da tesiste yıl içinde yaz dönemi de dâhil edildiğinde 1300-1400 kişiye yüzme eğitimi veriliyor.

Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu Müdürü ve Kulüp Sorumlusu Öğr. Gör. Erhan Doğan konuyla ilgili şöyle konuşuyor: "Şu an içinde bulunduğumuz yaz dönemi için de çalışmalarımız devam ediyor. 10 haftalık yaz dönemini beşer haftadan oluşan iki hafta içi grubuna böldük. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri toplam da 20 saat olmak üzere 1 aylık bir süre içinde eğitimlerimizi tamamlıyoruz."

Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu'ndan herkes faydalanabiliyor

Kurum dışından veya şehir dışından gelen kişilerin de faydalanabildiği Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu, Eskişehir'de en çok tercih edilen havuz olarak tanınıyor. Ticari bir amaç güdülmeyen tesiste, personelin güler yüzü tercih edilirliği arttırıyor.

Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu'nu kurum dışından gelen yüzmeseverler, Çarşamba ve Cuma günleri 12:00-14:00 ve 07:00-09:00 saatleri arasında, Pazartesi ve Çarşamba günleri 20:00-22:00 saatleri arasında, Salı ve Perşembe günleri ise 09:00-10:00 ve 10:00-11:00 saatleri arasında kullanabiliyor. Bunlara ek olarak hafta sonu rehabilite saatleri ve cuma günleri sadece kadınlara yönelik saatler de bulunuyor.

Öğr. Gör. Erhan Doğan, Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu ile ilgili şunları vurguluyor: "Havuzumuz 1995 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana herhangi bir riskli durumla hiç karşılaşmadık. Nasıl ki hijyeni ön planda tutuyorsak güvenlikten de taviz vermiyoruz. Havuzumuzda sürekli olarak 2 adet hemşiremiz değişmeli olarak görev yapıyor. Can kurtaranlarımız, gruplar havuza girmeden 5 dakika önce yerlerini alırlar ve son kişi havuzdan çıktıktan sonra onlar da havuzdan çıkarlar."