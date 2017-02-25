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Eskişehirli Kadınlardan Birlik Zinciri

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Eskişehirli Kadınlardan Birlik Zinciri
Eskişehir Demokratik Kadın Platformu (EDKP) üyesi kadınlar, şiddete tepki göstererek birlik zinciri oluşturdu.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu (EDKP) üyesi kadınlar, şiddete tepki göstererek birlik zinciri oluşturdu.

İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezi önünde toplanan yaklaşık 50 kadar EDKP'li kadın, burada yaklaşan Dünya Kadınlar Günü için uluslararası grev çağrısı yaptı. Kadınlar, hazırladıkları afiş ve dövizleri de açarak, şiddetin her türlüsüne maruz kalmış hemcinsleri adına birlik zinciri oluşturdu. Açılan afişin sağından ve solundan ellerinde bulunan döviz üzerindeki yazıları okuyup öne çıkan kadınlar zincire katıldı. Daha sonra topluluk, sloganlar eşliğinde cadde üzerinde bir süre yürüdükten sonra durdu.

Ardından grup adına basın açıklaması yapan Rozerin Ateş, dünyada tüm kadınların "bir kişi daha eksilmeyeceğiz" diyerek duracakları, uluslararası grevle seslerini her yerde duyuracaklarını belirterek, "Bugün burada Eskişehir'de sokaklardayız. İlçeden ilçeye, mahalleden mahalleye sözümüzü taşıyoruz. Biz kadınlar her yerde varız. Sadece Eskişehir'de değil, İstanbul'da, İzmir'de, Manisa'da, Mersin'de, Bodrum'da sokaktayız. 8 Mart'ta da genel grev çağrısıyla Arjantin'de, Bolivya'da Avustralya'da, Brezilya'da, Şili'de, Kosta Rika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Türkiye'de ve ABD'de çoğalarak sokaklarda, meydanlarda olacağız. 8 Mart'a doğru bizler, erkek şiddetine, cinayetlere, tacize, tecavüze, cinsel istismara ve istismarı meşrulaştırmaya çalışanlara karşı kadın derneklerimiz, merkezlerimiz kapatılsa da birlikte güçlüyüz" şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından kadınlar, olaysız şekilde dağıldı.

Eskişehirli Kadınlardan Birlik Zinciri

Eskişehirli Kadınlardan Birlik Zinciri

Eskişehirli Kadınlardan Birlik Zinciri

Eskişehirli Kadınlardan Birlik Zinciri

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