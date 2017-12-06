IHAAW203950-SPO/06-12-2017 - Eskişehirspor başkanını buldu. - Eski başkan Halil Ünal bir kez daha yönetime geldi.

IHAAW203950-SPO/06-12-2017 - Eskişehirspor başkanını buldu. - Eski başkan Halil Ünal bir kez daha yönetime geldi. 06.12.2017 20:39:50 TSI NNNN