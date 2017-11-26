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Eskişehirspor Evinde 1 Puana Razı Oldu

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Eskişehirspor Evinde 1 Puana Razı Oldu
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Eskişehirspor, 1 puana razı oldu.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Eskişehirspor, 1 puana razı oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Oyunun sonuna kadar skoru kovaladık, beraberliği yakaladık, son saniye kazanabilirdik" değerlendirmesinde bulundu.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, istediklerini sonucu alamadıklarını söyledi. İldiz, "Maç öncesi görüşlerimi zaten belirtmiştim. Hakikaten Eskişehirspor'un içinde bulunduğu zor ortam içerisinde böylesine zorlu bir müsabakaya çıkmak hiç kolay değildi. Ancak hakikaten müsabakaya baktığınızda özellikle 45 dakika çok oyun disiplini içerisinde oynadık, rakibimiz de oynadı. Çok talihsiz bir gol yedik açıkçası. Ama oyunun sonuna kadar skoru kovaladık, beraberliği yakaladık, son saniye kazanabilirdik" dedi.

"Bu takım bu kulüp, bu seyirciyle neler yapılabilineceğini göstermiştir"

Eskişehirspor'da hafta içindeki kongreyi işaret ederek olumlu gelişmelerin olması noktasında durumun bir mesaj niteliği taşıdığını kaydeden İldiz, "Tabi ki o son dakikalar oyun gitti geldi. Rizespor da çok güçlü bir ekip.Seyredenlere futbol zevki vermişizdir diye düşünüyorum. Bu arada seyircimize çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz desteklediler. Gerçekten bu koşullar içerisinde bu kadar özveriyle mücadele eden oyuncularımı, bu kadar sıkıntılar içerisinde sahaya gelip bizi destekleyen herkesi kutluyorum, seyircimize çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir akşam oldu. Kazansak tabii ki daha iyi olurdu. Ama bu takım bu kulüp, bu seyirciyle neler yapılabilineceğini göstermiştir. Herhalde herkese mesaj olur. Umarım inşallah Eskişehirspor açısından hafta içerisinde gelişecek olaylar olumlu olur diye düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Ben, ekibim ve futbolcularım adına umarım öyle olur. Ama tabi ki kazansak daha iyi olurdu, ben gene söylüyorum. Oyuncu arkadaşlarımın sonuna kadar verdiği mücadeleden memnunum" diye konuştu.

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