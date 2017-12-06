Eskişehirspor, Gaziantepspor Maçına Hazırlanıyor

Eskişehirspor, evinde ağırlayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehirspor, evinde ağırlayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı, Gaziantepspor maçının hazırlıklarına devam etti. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, istasyon ve 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, fitness çalışması ile son buldu.