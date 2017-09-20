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Eskişehirspor İle 24 Erzincanspor İlk Kez Karşılaşacak

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Eskişehirspor İle 24 Erzincanspor İlk Kez Karşılaşacak
Türkiye Kupası 3. Tur'da karşı karşıya gelecek olan Eskişehirspor ile 24 Erzincanspor, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

Türkiye Kupası 3. Tur'da karşı karşıya gelecek olan Eskişehirspor ile 24 Erzincanspor, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

Bu sezon kendi liglerinde sıkıntılı günler geçiren iki takımın mücadelesine sahne olacak Eskişehirspor ile 24 Erzincanspor maçında her iki taraf birbirlerine ilk kez rakip olacak. 6 bin kişilik Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanacak mücadele, yarın 13.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Murat Özcan çalacak. TFF 1. Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı şimşekler, 5 hafta sonunda 3 puanla 17. sırada yer alıyor. Erzincan temsilcisi de mücadele ettiği 3. Lig 2. Grup da 3. haftayı 1 puanla 17'nci sırada tamamladı.

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