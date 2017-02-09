Eskişehirspor İle Manisaspor 10. Kez Kozlarını Paylaşacak

Eskişehirspor ile Manisaspor, ilk kez 1992'de başlayan rekabetlerinde bu hafta 10. kez kozlarını paylaşacaklar.

Eskişehirspor ile Manisaspor, ilk kez 1992'de başlayan rekabetlerinde bu hafta 10. kez kozlarını paylaşacaklar.

İki ekip ilk kez 1992/1993 sezonunda, Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk maçta 1-1'lik beraberlik ile puanları paylaşan iki ekip, 2006/2007 sezonunda oynanan karşılaşmada ise en farklı sonuca ulaştılar. Yine bir Türkiye Kupası maçında karşılaşan takımlardan Manisaspor, rakibi Eskişehirspor'u 6-1 ile geçti. Geride kalan maçlarda Ege temsilcisi 18 gol bulurken, Kırmızı Şimşekler 12 golde kaldı. 9 maçta 3'er galibiyetleri bulunan Eskişehirspor ve Manisapor, 4 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. İkili arasındaki son maç TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanırken, gol ve heyecanın bol olduğu karşılaşma 3-3 sona erdi. Deplasmanda mücadele eden Eskişehirspor ilk golü Semih Şentürk ile bulurken, Manisaspor takımından karşılık Dimov tarafından verilmişti. Sonraki dakikalarda Ofoedu'nun biri penaltıdan 2 golü ile farkı 3-1'e getiren Es-Es, 84. dakikada Eneramo'nun penaltısına ve 86. dakikada Mertan Caner'in yarım vole golüne engel olamamıştı. Ayrıca Eskişehirspor'da Aykut, maçın henüz 25. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Cumartesi günü saat 16:00'da Eskişehir'de oynanacak olan TFF 1. Lig 20. hafta mücadelesi ile iki takım, 10. kez karşı karşıya gelecek. Maç öncesi 35 puana sahip olan Eskişehirspor averaj ile liderliğini korurken, 17 puana sahip Manisapor 16. sırada bulunuyor.