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Eskişehirspor’da Alpay Özalan İle Yollar Resmen Ayrıldı

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Eskişehirspor’da Alpay Özalan İle Yollar Resmen Ayrıldı
Eskişehirspor yönetimi Teknik Direktörümüz Alpay Özalan ile yollarını resmen ayırdı.

Eskişehirspor yönetimi Teknik Direktörümüz Alpay Özalan ile yollarını resmen ayırdı. Eskişehirspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, Özalan ile sözleşmenin karşılıklı görüşülerek feshedildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla Teknik Direktörümüz Sayın Alpay Özalan'ın sözleşmesi karşılıklı görüşülerek feshedilmiştir. Sayın Özalan'a ve yardımcı hocalarımıza, sezon başından bu yana Eskişehirsporumuza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz" denildi.

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